Эксперимент с видеоповторами в футболе надо поддержать, считает Пепе

Главный судья Нестор Питана, игроки сборной Португалии Андре Гомеш и Пепе во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

Главный судья Нестор Питана, игроки сборной Португалии Андре Гомеш и Пепе во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Эксперименту с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) надо дать дальнейший ход после Кубка конфедераций по футболу и поддержать эту идею, заявил защитник сборной Португалии Пепе.

VAR на Кубке конфедераций впервые была использована в воскресенье в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2). В первом тайме аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда. Также дважды для определения правильности взятия ворот к VAR прибегал арбитр матча между командами Чили и Камеруна (2:0).

"Все не очень просто, и это очевидно. Здесь надо многое учитывать. Я считаю, что видеоповтор пойдет на пользу игрокам, командам и всем. Это ценный эксперимент, которому надо дать ход и поддержку", — сказал Пепе журналистам на пресс-конференции.