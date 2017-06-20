Третий матч Кубка конфедераций станет решающим, считает Черчесов

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Заниматься математическим анализом турнирных раскладов Кубка конфедераций после первого тура неправильно, все решит третья игра группового этапа, заявил главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов.

Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).

"Говоря о составе на матч с португальцами: турнир скоротечный, энергозатратный, каждая команда играет по-разному. Как я говорил уже, нет основного состава, есть стартовый. У (Александра) Ерохина была проблема, надо посмотреть все болячки. Мы выберем тех, кто лучше готов в тактическом плане. Большие игры впереди, пока это групповой турнир. Понятно, что мы играем в Москве, две команды, которые интересны болельщикам. На больших стадионах мы играли не раз, и дополнительный интерес со стороны болельщиков полезен для команд. Что касается раскладов, то на таких турнирах все решает третий матч. Сейчас заниматься математикой неблагодарное дело", — заявил Черчесов на пресс-конференции.