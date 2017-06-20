Мексиканские футболисты превосходят новозеландцев по классу, считает Осорио

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что футболисты его команды выше классом по сравнению с ближайшим соперником на Кубке конфедераций — новозеландцами, однако это не означает, что их ждет легкий матч.

Сборная Мексики в первой для себя встрече на турнире сыграла вничью с португальцами — 2:2. Следующий матч она проведет в среду в Сочи против команды Новой Зеландии. Кубок конфедераций проходит в четырех городах России – Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

"При всем уважении к сопернику, характеристики игроков сильно отличаются — индивидуально наши ребята сильнее, это чтобы было всем понятно, — сказал Осорио на пресс-конференции. — Наша задача – приспособиться и показать наши сильные стороны в самом матче. Тренера новозеландцев я хорошо знаю, он близок к (Марсело) Бьелсе, и он постарается реализовать свои идеи. Игра может повернуться как угодно, новозеландцы будут играть в прямолинейный футбол, и матч будет совершенно иной, чем с португальцами. Нам надо освежить команду и постараться выиграть матч, используя наши сильные и их слабые стороны".

"Мы знаем, что новозеландцы – физически сильная команда. Они проявляют такой командный дух, который можно сравнить с их регбийной сборной. Они проявляют такую же решимость, готовность бороться. И нам нужно делать то же самое", — добавил тренер.

В первой игре на Кубке конфедераций-2017 сборная Новой Зеландии в Санкт-Петербурге уступила команде России со счетом 0:2.