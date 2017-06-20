Через 2-3 месяца все привыкнут к видеоповторам в футболе, считает Черчесов

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Через два или три месяца все привыкнут к системе видеоповторов в футболе, и это уже не будет вызывать вопросов, заявил главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже была использована в матчах Кубка конфедераций, который 17 июня стартовал в России. Впервые к ее помощи прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики (2:2): в первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. После видеопросмотра из-за офсайда было отменено взятие ворот и в первой половине игры Чили — Камерун (2:0), а во втором тайме, наоборот, отмененный первоначально арбитром гол был засчитан.

"Мы уже видели, что это было на Кубке конфедераций. Футболисты пока не могут смириться с этим. Потому что эмоции захлестывают. Но надо привыкать, во всех видах спорта это есть и теперь дошло до футбола. Думаю, что через два-три месяца этот вопрос уже не будет звучать, все привыкнут. И журналисты будут обсуждать честный счет, а не судейство", — сказал Черчесов журналистам на предматчевой пресс-конференции.

Сборной России в среду предстоит в Москве встретиться с командой Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций.