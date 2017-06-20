Тренер мексиканских футболистов: система видеоповторов работает справедливо

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) оправдано с точки зрения "чистой игры", все голы в матче Кубка конфедераций с португальцами были забиты по правилам, заявил главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио.

VAR на проходящем в России Кубке конфедераций впервые была использована в воскресенье в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2) — аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда.

"Я всегда считал, что технологии способствуют развитию, и футбол не исключение. С точки зрения правил "чистой игры" это правильно. Если посмотреть первый гол в матче с португальцами, он был отменен правильно. Для игры это плюс. Когда был забит второй гол, было допущено нарушение на нашем игроке. На мой взгляд, результат был очень справедливый с токи зрения соблюдения правил. Система работает справедливо, и каждый из четырех голов был забит по правилам", — сказал Осорио на пресс-конференции.