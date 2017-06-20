Симонян считает, что в ЧР надо ввести систему видеоповторов

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Необходимо идти в ногу со временем и начать использовать в матчах чемпионата России по футболу систему видеоповторов, которая в настоящее время опробуется на Кубке конфедераций, заявил агентству "Р-Спорт" первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже была использована в матчах Кубка конфедераций, который 17 июня стартовал в России. Впервые к ее помощи прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики (2:2): в первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. После видеопросмотра из-за офсайда было отменено взятие ворот и в первой половине игры Чили — Камерун (2:0), а во втором тайме, наоборот, отмененный первоначально арбитром гол был засчитан.

"Практика использования видепросмотров (на Кубке конфедераций) показывает, что у команд почти не стало протестов, выяснения отношений с судьями. Это прогресс, к тому же видеопомощь не занимает много времени. Это не замедляет игру, все происходит быстро, какие-то 15-30 секунд. Зрелищность футбола не теряется, зато снимаются вопросы недовольства решением арбитра. Поэтому техника сейчас только помогает футболу", — сказал Симонян в телефонном разговоре.

"Пора и в чемпионате России это вводить, хотя немало средств нужно для этой системы. Надо идти в ногу со временем. Многие национальные чемпионаты уже переходят на систему видеоповторов. Что же, мы будем отставать от них?" — добавил собеседник агентства.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что Россия подала в Международную федерацию футбола (ФИФА) заявку на использование VAR в национальном чемпионате. По его словам, стоимость системы видеоповторов на один стадион составляет 1,2 миллиона долларов, а ее эксплуатации — 100 тысяч долларов в год.