Смолов надеется, что болельщики помогут футболистам в матче с португальцами

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские футболисты понимают, что матч Кубка конфедераций против сборной Португалии будет непростым, но с помощью болельщиков команда надеется добиться нужного результата, заявил форвард сборной России Федор Смолов.

Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).

"Конечно, все понимают, что будет непросто, но придет полный стадион, это добавит нам эмоций и сил. И вместе с болельщиками мы сможем добиться нужного для нас результата", — заявил Смолов на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, не отвлекают ли игроков сборной трансферные слухи и разговоры о клубах, футболист подчеркнул: "Все глобальные обсуждения просил отложить до окончания, Рома Шишкин тоже, например. Я отдаю себе отчет, когда можно поговорить на клубные темы, а когда нужно сконцентрироваться. Никого ничто не отвлекает, все готовятся к играм Кубка конфедераций".