Матч Кубка конфедераций Германия - Чили будет судить иранец Фагани

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с иранцем Алирезой Фагани будет обслуживать матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Встреча группы B пройдет 22 июня в Казани и начнется в 21:00 по московскому времени.

Помогать Фагани будут судьи на линиях Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури (оба — Иран); четвертый арбитр – Марк Гейгер (США); видеоассистенты – Артур Диаш (Португалия), Джо Флетчер (Канада), помогать им будет Равшан Ирматов (Узбекистан).

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.