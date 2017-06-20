Проблем с расизмом в принимающем КК-2017 Сочи нет, заявляют власти города

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Проблем с проявлениями расизма в Сочи нет и никогда не было, в целом жители города настроены позитивно, заявил заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

Сочи является одним из городов-организаторов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года. В понедельник на сочинском стадионе "Фишт" прошел матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии. В конце мая британские СМИ обвинили в расизме участников карнавала, проходившего в Сочи, утверждая, что некоторые участники пришли с раскрашенными в черный цвет лицами, а в руках держали бананы.

"Проблем с расизмом в Сочи нет и быть не может. Тот инцидент – выходки отдельных людей. Это бал-карнавал, праздничное шествие, мы не знаем, кто эти люди. В целом настроение всех жителей Сочи очень позитивное, это можно увидеть по улыбкам наших волонтеров. Уверяю вас, что ни у одного из жителей Сочи нет мыслей не то что проявлять расизм, но даже говорить о нем. Мы очень доброжелательный и многонациональный город и подтверждаем это многие годы", — сказал Юрченко журналистам.