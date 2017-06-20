МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной России тренируются в полном составе за день до матча с командой Португалии на Кубке конфедераций 2017 года.

Национальная команда 21 июня сыграет с португальцами в Москве. Для россиян этот матч станет вторым на турнире. Ранее сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии — 2:0.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова тренируется на "Арене ЦСКА" в Москве, на поле находятся 23 футболиста. Вратари Гилерме и Владимир Габулов разминаются вместе с полевыми игроками, а Игорь Акинфеев — отдельно от них с тренером вратарей. Тренировку национальной команды посетили вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин.

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