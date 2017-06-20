Смолов призвал все страны ввести систему видеоповторов на своих чемпионатах

Федор Смолов после окончания матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии

Федор Смолов после окончания матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что хочет, чтобы во всех внутренних футбольных чемпионатах в мире была введена система видеоповторов.

На проходящем в настоящее время в России Кубке конфедераций впервые была использована система видеопомощи арбитрам (VAR) в воскресенье в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2) в Казани. В первом тайме аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда.

В первом тайме матча Чили — Камерун (2:0), который прошел в воскресенье в Москве, арбитр Дамир Скомина после видеопросмотра отменил гол чилийцев из-за офсайда. Во втором тайме арбитр поначалу отменил еще один гол чилийцев, но система видеофиксации показала, что мяч был забит верно, и судья вынужден был изменить свое первоначальное решение.

"Мне на самом деле нравится эта технология. Это честно и справедливо. Человеческий фактор есть, и я хотел бы, чтобы эта система была введена и во всех внутренних чемпионатах", — сказал Смолов журналистам на предматчевой пресс-конференции.