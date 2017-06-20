МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что хотел бы видеть в финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года команды России и Бразилии.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Нам следует не забывать о таком важном событии, как предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Наше искреннее желание состоит в том, чтобы в финале встретились сборные Бразилии и России", — сказал Темер на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Финальный матч чемпионата мира намечен на 15 июля 2018 года, он пройдет на московском стадионе "Лужники". В настоящее время еще проводятся отборы на турнир, однако и команда РФ (на правах хозяев ЧМ), и пятикратные чемпионы мира (уже гарантировавшие себе проходное место в отборе в Южной Америке) точно выступят на ЧМ-2018.