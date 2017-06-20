Володин считает, что России стоит поучиться у Бразилии развитию футбола

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России стоит поучиться у Бразилии тому, как эта страна развивает футбол и создаёт условия для занятия им детей.

"В 2004 году, когда я был в Бразилии, видел, какое внимание Вы уделяете футболу, и количество футбольных полей в окрестностях вашей столицы впечатляет. В этом вопросе, однозначно, нам нужно у вас многому поучиться", – сообщил Володин в ходе встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером.

"Вы занимаетесь тем, что формируете потом уже школы профессионалов и открываете путь к победе, работаете с ребятишками и создаете им условия для занятия футболом", — добавил спикер ГД.

Володин также отметил, что в рамках сотрудничества межпарламентского союза, который пройдёт в рамках 137-й ассамблеи в Санкт-Петербурге в октябре, "нужно уже подумать над тем, на какие решения мы могли бы выйти, и обязательно пообщаемся с нашими коллегами парламентариями Бразилии, тем более, если вы им такой посыл дадите".

В рамках двухдневного пребывания в Москве у Темера запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В частности, как говорил глава МИД южноамериканской страны Алоизиу Нунес, стороны рассчитывают обсудить вопросы сохранения мира, борьбы с международным терроризмом, главные очаги напряженности в международном пространстве, ситуацию вокруг Северной Кореи и Сирии.