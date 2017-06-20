На матчах Кубка конфедераций в Сочи свободные места займут школьники

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Школьники займут свободные места на матчах Кубка конфедераций на сочинском стадионе "Фишт", сообщил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета "Россия-2018" Андрей Марков.

Вам интересен Кубок конфедераций? Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

Буду следить только за выступлением сборной России

Посмотрю пару матчей, если будет время

Нет, вот чемпионат мира — другое дело

Не интересуюсь футболом Результаты Вам интересен Кубок конфедераций? 23.7% Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

11.9% Буду следить только за выступлением сборной России

12.9% Посмотрю пару матчей, если будет время

11.1% Нет, вот чемпионат мира — другое дело

40.4% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

Менее 29 тысяч зрителей наблюдали за первым в Сочи матчем турнира, в котором в понедельник на стадионе "Фишт" действующие чемпионы мира немцы обыграли команду Австралии (3:2). Ранее сообщалось, что многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017.

"У нас не так много свободных мест. Официальная вместимость стадиона на время Кубка конфедераций 41 986 мест. Получается, вчера было чуть больше 10 тысяч свободных мест на стадионе. Мы прорабатываем с городом и ФИФА вопрос привлечения детей на свободные места турнира. Если в последний момент не будет продаж, мы компенсируем свободные места приглашением школьников. Ни с какими предложениями Минспорта мы не работаем, любой организатор заранее планирует, что делать со свободными местами", — сказал Марков журналистам.

"Мы рассчитывали на цифру 28-30 тысяч зрителей по матчам группового этапа. Конечно, мы ожидаем большой наплыв зрителей на полуфинальные матчи. Сами понимаете, что если будет играть сборная России, то здесь не останется ни одного свободного места. Мы готовы к этому, разумеется", — добавил Марков.