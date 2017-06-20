В Москве усилят контроль за парковками у стадиона "Спартак"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Контроль за соблюдением правил парковки в российской столице усилят в преддверии матча между футбольными командами России и Португалии 21 июня, при этом особое внимание будут уделять территории вблизи стадиона в Тушино и станций "Спартак" и "Тушинская", сообщили в пресс-службе администратора московского парковочного пространства (АМПП) во вторник.
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"Мы убедительно просим автовладельцев соблюдать ПДД и обращать внимание на перекрытия и ограничения, которые организованы в связи с проведением матчей. Напоминаем водителям, что автомобиль, оставленный в неположенном месте, может создавать помехи для передвижения болельщиков и туристов", — цитирует пресс-служба гендиректора АМПП Александра Гривняка.
В учреждении также напомнили горожанам и болельщикам о необходимости правильной парковки в столице.
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