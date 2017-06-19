Тренер сборной Германии считает чилийцев фаворитами Кубка конфедераций

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная Чили является главным фаворитом Кубка конфедераций по футболу, команде Германии предстоит тяжелый матч, заявил главный тренер немцев Йоахим Лёв.

Сборная Германии в понедельник одержала победу в матче группового этапа Кубка конфедерации над командой Австралии со счетом 3:2. В следующей игре немцам предстоит сыграть со сборной Чили.

"Перед матчем с чилийцами нам нужно рассмотреть первый матч и сделать определенные выводы. Теперь мы лучше понимаем, над чем нам стоит больше работать. Команда Чили – вообще одна из лучших сборных в мире, вне зависимости от старта на этом турнире. Что касается тактики, они показывают несравнимую ни с кем и ни с чем гибкость. Это очень сыгранная команда. Игроки одержимые, они постоянно меняют позицию, бегают вперед. Это первоклассная игра. У каждого турнира свой путь, но в этом составе сборная Чили – лучшая сборная на сегодняшний день и фаворит Кубка конфедераций", — сказал Лёв на пресс-конференции.

"Совершенства нет, но, конечно, нам не стоит перегибать палку ожиданий. Осталось три дня до матча с чилийцами. Нам нужно подготовиться, — продолжил тренер. — Что касается Юлиана Дракслера, то он капитан, потому что, несмотря на юный возраст, привносит на поле хороший опыт. Это его новая роль, но он ее выполняет очень хорошо. Он — хороший источник энергии для команды. Это человек с большими амбициями. Молодежь учится у него. Я очень доволен тем, что они правильно распоряжаются ответственностью, которую мы возложили на него".