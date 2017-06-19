Футболисты сборной Австралии разочарованы проигрышем немцам в Сочи

СОЧИ, 19 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Футболисты сборной Австралии разочарованы тем, что проиграли немцам, у команды был шанс одержать победу в стартовом матче Кубка конфедераций, заявил полузащитник австралийцев Тим Кэхилл.

Сборная Австралии в понедельник проиграла команде Германии в Сочи со счетом 2:3.

"Конечно, мы хотели сегодня одержать победу, но пропустили голы в решающие моменты. Но в целом мы сыграли сегодня очень хорошо. Думаю, зрителям было интересно смотреть эту игру, хотя мы очень разочарованы тем, что проиграли. Надо сохранять уверенность в себе, ведь сегодня у нас были шансы на победу, но в итоге соперники превзошли нас, забив три гола", — сказал Кэхилл журналистам.

"Мы забили немцам два гола, и это довольно важное достижение, но оно не поможет нам выйти из группы на этом турнире. Но что есть, то есть. Нам надо двигаться вперед и постараться обыграть сборную Камеруна", — добавил футболист.