Защитник сборной Германии считает заслуженной победу над австралийцами

Томи Юрич (Австралия) и Шкодран Мустафи (Германия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу

Томи Юрич (Австралия) и Шкодран Мустафи (Германия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу

СОЧИ, 19 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Немецкие футболисты заслуженно обыграли австралийцев в матче группового этапа Кубка конфедераций, заявил защитник сборной Германии Шкодран Мустафи.

Сборная Германии в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2.

"Я считаю, что в первом тайме мы, конечно, должны были забивать на один или два гола больше. Но уверен, что мы победили сегодня заслуженно", — сказал Мустафи журналистам.

Он также отметил, что не стоит сваливать всю вину за пропущенные голы на голкипера Бернда Лено. "Уверен, что мы не должны судить за пропущенные голы каких-то конкретных игроков. Гол случается из-за последовательных ошибок. Нам надо их проанализировать. Гол – это ошибка не только вратаря, но и всех остальных игроков", — полагает Мустафи.

Следующий матч на турнире немцы проведут 22 июня на "Казань Арене" со сборной Чили.