Бышовец уверен, что система видеопомощи судьям сделает футбол справедливее

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Внедрение в футбол системы видеопомощи арбитрам (VAR) сделает игру справедливее, заявил агентству "Р-Спорт" заслуженный тренер СССР бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

VAR на проходящем в России Кубке конфедераций впервые была использована в воскресенье в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2) — аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда. В матче Чили — Камерун (2:0) арбитр Дамир Скомина после видеопросмотра отменил мяч чилийцев из-за офсайда, а в другом эпизоде поначалу отменил еще один их гол, но система видеофиксации показала, что мяч был забит верно, и судья вынужден был изменить свое первоначальное решение.

"Чтобы начать борьбу за справедливость, нужно испытать много несправедливости, — сказал Бышовец по телефону. — В футболе это и двойные стандарты, и ошибки… Видеоповторы, пусть они и приводят к задержкам в игре, стоят того. Ведь гораздо хуже, когда незаслуженно не засчитывают голы или, напротив, засчитывают, а команды проигрывают. В моем понимании, если довести эту систему до совершенства, то повторы будут занимать минимум времени. Это того стоит. Данное новшество сделает футбол справедливее".

"Самый яркий пример того, что видеоповторы нужны — финал чемпионата мира 1966 года и гол англичан в ворота сборной Германии. До сих пор многие люди вспоминают эту трагедию. Иначе и не скажешь, ведь на кону стоял титул чемпионов мира. Определить верность решения Тофика Бахрамова сложно, но сейчас новые технологии позволят не ошибиться в подобном эпизоде", — добавил собеседник агентства.

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