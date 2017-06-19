Защитник сборной Германии прокомментировал матч КК-2017 с австралийцами

Антонио Рюдигер (Германия) перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

Антонио Рюдигер (Германия) перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная Германии по футболу должна была забивать больше голов в стартовом матче Кубка конфедераций с австралийцами, заявил защитник немецкой команды Антонио Рюдигер.

Сборная Германии в понедельник победила команду Австралии со счётом 3:2 в игре, прошедшей в Сочи.

"Мы провели хороший матч, но я считаю, что наша команда должна была забить больше голов. Во втором тайме мы были слишком пассивными, из-за чего в итоге у нас возникли проблемы", — сказал Рюдигер журналистам.

Футболист высоко оценивает организацию турнира в Сочи. "Могу сказать только браво организаторам! Прекрасный стадион, все чувствуют себя здесь отлично", — заявил Рюдигер.