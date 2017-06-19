Игрок сборной Германии: использование видеоповторов лишает футбол эмоций

Эмре Джан (Германия) и Бейли Райт (Австралия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу

Эмре Джан (Германия) и Бейли Райт (Австралия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу

СОЧИ, 19 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Полузащитник сборной Германии Эмре Джан заявил, что не считает необходимым использование системы видеоповторов в футболе, потому что они лишают игру эмоций.

Немцы в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2 в матче группового этапа Кубка конфедераций. В эпизоде с первым голом австралийцев арбитр Марк Гейгер обратился за помощью к рефери-видеоассистенту, после чего подтвердил взятие ворот. Ранее на турнире судьи уже несколько раз прибегали к использованию системы видеоповторов.

"Мое мнение – футболу не нужны видеоповторы. У всех разное мнение на этот счет, это нормально, но я считаю, что, да, порой рефери допускают ошибки, но видеоповторы лишают игру эмоций", — сказал Джан журналистам.

Он также отметил, что ему нравится организация турнира в России. "Пока все просто отлично. У нас хороший отель, а стадион в Сочи очень красивый. Надеюсь только, что на следующие матчи придет больше болельщиков, а так все нормально", — заявил футболист.

Следующий матч на турнире немцы проведут 22 июня на "Казань Арене" со сборной Чили.