Российские футболисты обыграют португальцев в матче КК, уверен Бышовец

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты сборной России могут обыграть португальцев на Кубке конфедераций и точно не проиграют им во втором туре группового этапа, заявил агентству "Р-Спорт" заслуженный тренер СССР бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

Россияне в первом туре Кубка конфедераций 17 июня обыграли сборную Новой Зеландии (2:0) в матче группы А, а португальцы на следующий день сыграли вничью с командой Мексики (2:2). В группе B команда Чили 18 июня нанесла поражение камерунцам (2:0), а немцы 19 июня обыграли сборную Австралии (3:2). В следующем туре россияне 21 июня встретятся с португальцами, а сборная Германии 22 июня сыграет с командой Чили.

"Сборные России и Чили имеют преимущество перед португальцами и немцами в дополнительном дне отдыха, — сказал Бышовец по телефону. — Мне кажется, это скажется на мобильности игроков. Ну и психологически португальцам будет сложнее после ничьей в первом туре. К тому же энергия болельщиков, которые будут гнать сборную России вперед, прибавит сил. У нашей команды неплохие шансы на победу. Уверен, что мы как минимум не проиграем".

По мнению Бышовца, первый тур Кубка конфедераций получился нервным, однако в некоторых матчах футбол был по-настоящему высокого качества.

"Первый тур всегда нервный. Это было видно по игре сборной России против новозеландцев, по игре немцев с командой Австралии. При этом мы увидели два по-настоящему классных матча: Камерун — Чили и Португалия — Мексика. Команды из западного полушария хорошо адаптировались в России, преодолели смену часовых поясов. Эти игры были близки к зрелищу и оставили хорошее впечатление. Видно, что сборные Чили, Португалии, Мексики настроены на победу в турнире", — добавил собеседник агентства.