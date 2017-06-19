Вратарь сборной Германии Лено посетовал на невезение в игре с австралийцами

СОЧИ, 19 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Вратарь сборной Германии по футболу Бернд Лено назвал свою игру в матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Австралии худшей, а также отметил, что везение было не на его стороне.

Немцы в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2. Сборная Германии перед турниром лишилась из-за травмы своего основного вратаря Мануэля Нойера.

"Сегодня была моя худшая игра. Особенно я расстроен тем, как пропустил второй гол, я допустил ошибку, а в ситуации с первым мне откровенно не повезло, тот удар было очень сложно отразить. Но я не считаю, что допустил вратарскую ошибку, когда австралийцы забили нам первый мяч. Мы смогли одержать победу, это хорошо. Конечно, мне обидно. Но завтра надо проснуться, пойти на тренировку и выложиться там по-полной", — сказал Лено журналистам.