Тренер австралийцев взял на себя ответственность за поражение от немцев

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу заявил, что доволен игрой своей команды в матче группового этапа Кубка конфедераций со сборной Германии, а ответственность за поражение лежит на нем.

Сборная Германии в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2.

"Мы разочарованы. Я рад, как показали себя игроки, нам было сложно собраться, переключиться на игру. Мы давали слишком много пространства. Может, это было чересчур большое уважение к сопернику. Постепенно мы втянулись, и во втором тайме мы играли умнее, слаженнее. Тем не мене, мы разочарованы. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Выходить против лучших непросто. Ребята выложились и делали то, что мы хотели. Это мое поражение, моя ответственность", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.

"Мы слишком глубоко играли в самом начале. Я попытался сделать так, чтобы ребята играли храбрее. Но мы чуть-чуть застыли, когда пропустили первый гол, это психология. Мы хотели придерживаться своих принципов, играть выше, это бы сработало лучше. Мы пропустили гол очень рано, такое бывает, надо на этом учиться. Мы включились только во втором тайме. Замены дали нам необходимый толчок", — добавил специалист.

Постекоглу также отметил, что его футболистам удалось избежать травм, поэтому им нужно восстановить силы и готовиться к игре со сборной Камеруна, которая пройдет 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

"У нас не было много моментов в первом тайме. Мы концентрировались на обороне. Нам нужно больше владеть мячом. Нам есть куда расти, и наша игра будет улучшаться. Травм нет, нам надо восстановиться и готовиться к следующей встрече. Только игра на этом уровне подготовит их к росту. Собранность придет позднее. Нужно отдавать себе отчет, против кого мы играли. Они излучали энергию, были решительными, и нам не удалось их сдержать", — сказал тренер.