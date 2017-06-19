Футболистам сборной Германии стоит играть более стабильно, заявил тренер

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболистам сборной Германии стоит играть более стабильно в матчах Кубка конфедераций, заявил главный тренер Йоахим Лёв.

Сборная Германии в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2 в матче группового этапа Кубка конфедерации.

"Мы довольны тем, что получили три очка. Что касается первого тайма, то мы играли очень хорошо, держали все под контролем. Плохо было то, что мы лидировали со счетом 2:1, хотя у нас было много хороших моментов. Нужно было забить третий и четвертый гол. Во втором тайме после 60-й минуты мы потеряли нить игры, чуть-чуть запутались и стали не так последовательно играть в атаке. Нам нужно играть более стабильно. Игра с чилийцами пройдет на совершенно другом уровне, нежели с австралийцами, и нам надо сыграть все 90 минут, а не 60", — сказал Лёв на пресс-конференции.

Следующий матч на турнире команда Лёва проведет 22 июня на "Казань Арене" со сборной Чили.