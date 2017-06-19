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Спорт

Гершкович назвал систему видеопомощи арбитрам "неплохим новшеством"

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (117)
19:3219.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМихаил Гершкович. Архивное фотоМихаил Гершкович. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Система видеопомощи арбитрам (VAR) на данном этапе не предоставляет полной объективности в определении офсайдов, но за этой установкой будущее, заявил агентству "Р-Спорт" глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

Главный судья Нестор Питана, игроки сборной Португалии Андре Гомеш и Пепе во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики. 18 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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На Кубке конфедераций впервые применили систему видеопомощи арбитрам

Система видеопомощи на Кубке конфедераций впервые была использована в воскресенье в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2). В первом тайме аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда. В первом тайме матча Чили – Камерун (2:0) арбитр Дамир Скомина после видеопросмотра отменил гол чилийцев из-за офсайда. Во втором тайме арбитр поначалу отменил еще один гол чилийцев, но система видеофиксации показала, что мяч был забит верно, и судья вынужден был изменить свое первоначальное решение.

"Это неплохое новшество, в определении гола видеоповторы нужно использовать. Но момент, случившийся в игре Камерун – Чили, когда не был засчитан гол (чилийского нападающего Эдуардо Варгаса), хотя арбитр указал на центр… Момент был настолько на тоненького, что одни специалисты говорят, что положение "вне игры" было, другие отмечают, что не было. Все равно, даже в этом случае присутствует субъективность. Но вообще за видеоповторами – будущее футбола".

"Интересно, а что будет в ситуациях, когда игрок, получая мяч, будет, по мнению арбитра, находиться в офсайде и судья даст свисток, а на самом деле после просмотра записи офсайд не обнаружится? Все не так однозначно. Футбол хорош своей непредсказуемостью", — добавил собеседник агентства.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017

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