На матч Кубка конфедераций Австралия – Германия пришли 28 тысяч зрителей

Леон Горетцка и Трент Сейнсбери во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

Леон Горетцка и Трент Сейнсбери во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Более 28 тысяч болельщиков собралось на сочинском стадионе "Фишт" на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии, сообщили в пресс-службе ФИФА.

Встреча проходит в эти минуты на стадионе "Фишт" в Сочи. По ходу второго тайма сборная Германии побеждает со счетом 3:1.

Как сообщили в пресс-службе ФИФА, на стадионе "Фишт" в понедельник собралось 28 тысяч 605 зрителей. На данный момент это наименьший показатель среди всех состоявшихся матчей на Кубке конфедераций.

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