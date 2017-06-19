Смолов считает, что Россия еще ничего не сделала на Кубке конфедераций

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной России на домашнем Кубке конфедераций пока еще ничего серьезного не показали, победа над сборной Новой Зеландии — это всего лишь первый матч, считает российский форвард Федор Смолов.

Сборная России на старте турнира обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Смолов стал автором второго гола. Позже он был признан лучшим игроком матча.

"Совершенно не считаю себя героем, а еще хочу сказать, что мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией", — сказал форвард, чьи слова приводятся на официальном сайте ФИФА.

Матч группы А между действующими чемпионами Европы и российской сборной пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак".

"Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами всё о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры", — считает Смолов.

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