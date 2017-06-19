Стали известны стартовые составы сборных Германии и Австралии на матч КК

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт. Нападающие Юлиан Брандт, Сандро Вагнер и Ларс Штиндль выйдут в стартовом составе сборной Германии на матч Кубка конфедераций с командой Австралии, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Встреча группы В пройдет в понедельник в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18:00 мск. Сборная Германии выедет на поле в траурных повязках в связи со смертью экс-канцлера ФРГ (с 1982 по 1998 год) Гельмута Коля.

Полностью стартовый состав сборной Германии выглядит следующим образом: Бернд Лено (вратарь), Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер (капитан), Леон Горецка, Сандро Вагнер, Ларс Штиндль, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Юлиан Брандт, Себастьян Руди.

Стартовый состав сборной Австралии: Мэттью Райан (вратарь), Бэйли Райт, Трент Сэйнсбери, Милош Дегенек, Марк Миллиган (капитан), Массимо Луонго, Азиз Бехич, Томас Рогич, Аарон Муй, Мэттью Леки, Томи Юрич.