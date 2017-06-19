МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Матч Суперлиги Китая между "Гуанчжоу Фули" и "Шанхай СИПГ" перерос в массовую драку, сообщает портал Goal.com.

Основными участниками потасовки стали бразильские футболисты "Гуанчжоу" Халк (экс-игрок петербургского "Зенита") и Оскар (выступал за лондонский "Челси").

Перед свистком на перерыв Халк подхватил мяч в центре поля и пробросил его оппоненту между ног. Проход бразильца остановил защитник, однако снаряд отскочил к Оскару, который дважды нарочно ударил мячом по соперникам. В ответ недовольные игроки "Шанхая" налетели на бразильца, к потасовке присоединились запасные и представители обоих клубов.

Экс-футболист "Челси" избежал наказания, однако произошедшее обсудят на заседании судейского комитета. Матч завершился со счетом 1:1.