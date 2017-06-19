Moscow calling: Кубок конфедераций пришел в Москву с победой Чили

МОСКВА, 18 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Чили нанесла поражение команде Камеруна в третьем матче Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России.

Чилийцы в воскресенье на столичном стадионе "Спартак" одолели камерунцев со счетом 2:0. Счет на 81-й минуте открыл полузащитник Артуро Видаль, а в добавленное ко второму тайму время нападающий Эдуардо Варгас удвоил результат.

Волонтеры в погонах



Кубок конфедераций на второй день добрался до Москвы, в которую в этот день пришло полноценное лето – с солнечным припеком, потливыми каплями и босоножками (во время матча температура воздуха будет идеальной – +18 градусов). Московское метро, пока еще не служившее убежищем от жары, дышало футболом. Русские люди доброжелательно и с интересом разглядывали перекрашенных вдоль и поперек чилийских болельщиков с их многоярусными именами на фанатских паспортах. Сами южноамериканцы вели себя тихо и, разыскивая станцию "Спартак" на вагонной схеме Артемия Лебедева, довольно скупо улыбались.

"Красно-синие" чилийцы против… В Москве, в выходной. Подземка чем-то напоминала день дерби, но в то же время было таким отдаленным от него. Без полицейских в касках, без гортанных кричалок, которые частенько изрыгает российский фанат в местах, не совсем предназначенных для этого, без битого стекла метрополитеновских фонарей – ничего этого не было. Полиция была таким же незаметным героем, как хороший судья на поле. Как Дамир Скомина этим днем. Казалось, что накаченных ярко выраженной вежливостью волонтеров переодели в черное и нацепили сержантские погоны.

Тем временем готовился к матчу чилийский радиожурналист Диего Гаспар Саес Миранда, чудом по российским меркам вернувший свои 45 тысяч рублей, на которые его вздумал "кинуть" местный делец от частного извоза. История с поездкой из аэропорта в центр за 50 тысяч рублей благополучно разрешилась в пользу журналиста, Гаспар Саес вернул свои деньги. Он, довольный коллега, с радостью делился впечатлением, что справедливость восторжествовала, но так и не поверил в искренние признания псевдотаксиста, промышлявшего возле домодедовского аэропорта и спустя сутки на очень плохом русском пытавшегося выгородить себя признанием в любви к Чили.

Диего простил обидчика. Не стал настаивать на развитии уголовного дела, а на вопрос, что бы стало с таким проходимцем в его родной стране во времена правления диктатора Аугусто Пиночета, ответил неохотно: "Нечего вспоминать те времена, а эту ситуацию, которая произошла со мной в России, я отпустил. И этому мужику я сказал: Бог с тобой".

Оскомина Скомины



Камерунские болельщики перед матчем слегка наезжали на чилийцев возгласами "Камарюн — уи, Чили – но!" Южноамериканцы отвечали классным многоголосием во славу Алексиса Санчеса и компании. Санчес, главная атакующая сила сборной, в заявку не попал. Главный тренер команды Хуан Антонио Пицци предупреждал, что рисковать здоровьем ни его, ни вратаря Клаудио Браво, не будет.

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На первой же минуте чилийский форвард Эдуардо Варгас по науке открылся в штрафной и поразил ближнюю штангу ворот Фабриса Ондоа. Через две минуты Ондоа бесновался, ведь ему снова пришлось выручать после действий чилийцев, игра которых совершенно не походила на стартовый штурм. Варгас даже не предпринимал рывков, он просто перестраивался, а защитники камерунцев Адольф Тейку и Коллинз Фэ просто теряли соперника из виду.

К концу тайма Тейку и Фэ исправятся, и Варгас пойдет по центру, мимо Мишеля Нгаде-Нгаджуи, и реализует пас кивком щечкой от Артуро Видаля. Скомина укажет на центр, Варгас будет прославлен диктором арены, как коварная система видеофиксации гола второй раз за день вынудит первоначально засчитанный гол отменить. Видаль метнулся к Скомине, но у того у самого в этот момент набилась оскомина, он, контролирующий ход встречи полностью, единственный раз за 90 минут ощутил себя не главным. Впоследствии техника опровергнет словенца еще раз.

Видаль сделал рывок навстречу резервному арбитру Милораду Мажичу, но справедливость была на табло, где вновь горели нули.

Санчес размялся, вышел и отдал



Камерунцы отличались старательностью и небрежностью одновременно. Днем ранее их главный тренер бельгиец Уго Брос и капитан Бенжамен Муканджо просто рассмеялись при вопросе на тему, почему африканские команды не побеждают на крупных международных турнирах. Брос говорил о проблемах с инфраструктурой в Камеруне, но знатоки в первейшую очередь уповают на менталитет. С первых минут "Неукротимые львы" кивали гривами друг на друга и размахивали руками в тех ситуациях, в которых у сыгранных команд мяч ходит на автомате. А голкипер Ондоа периодически был готов согнуть штангу.

К 10-й минуте камерунцам чуть придал бодрости стеснительный, но опасный удар уже вспотевшего форварда Венсана Абубакара, который чилийский вратарь Джонни Эррера неуверенно парировал ногой. Абубакар и Муканджо пытались работать с мячом аккуратно, но их действия были предсказуемыми.

Тот самый Нгаде-Нгаджуи, защитник пражской "Славии", бил увереннее, головой отправив мяч в сетку, но рефери зафиксировал нарушение правил в предшествующем эпизоде без всякой видеопомощи. Хранило ворота Эрреры вывешенное за его спиной полотно чилийских цветов с подписью "Абакан". На самом деле это был флаг Республики Хакасия.

На 54- минуте табло выхватило разминающегося в манишке Санчеса, что вызвало бурю надежды чилийской публики. Тут же показали главного тренера Пицци, тот смотрел в другую сторону. Но через четыре минуты Санчес вышел на поле вместо 31-летнего форварда мексиканской "Пачуки" Эдсона Пуча, который и обработкой мяча, и включениями с бровки в центр напоминал самого Алексиса, но на деле лишь подражал ему.

С появлением Санчеса и затем Леонардо Валенсии у сборной Чили появились фирменные и запутывающие соперника рывки форвардов без мяча. Но инерция матча с его тягой к ничьей была к тому моменту уже сильна. Чилийцы больше не проскакивали в три передачи в чужую штрафную, а соперник, хоть и кусался в ответ, но не убедительно. Звездный класс свой чилийский лидер проявил в довольно затяжном навесе с левого края, Видаль выпрыгнул в облака, а защитники из Камеруна вновь проиграли позицию — 1:0.

На последней минуте Санчес вышел на ворота Ондоа и решил попижонить, уложив всех противников на поле, но после попал в защитника, а подхвативший мяч Варгас вколотил его в сетку. Радость была недолгой, Скомина гол отменил, усмотрев офсайд. Но система видеофиксации второй раз за матч признала неправоту бригады арбитров и засчитала гол.

Чилийцы временно возглавили группу B, но ситуация может измениться после матча сборных Австралии и Германии, который пройдет в понедельник на сочинском стадионе "Фишт".

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