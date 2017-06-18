Тренер сборной Камеруна считает, что команде повезло в матче с чилийцами

МОСКВА, 18 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборной Камеруна по футболу повезло в матче Кубка конфедераций против команды Чили, что она не пропустила три мяча в первые 20 минут игры, заявил главный тренер африканской сборной Уго Брос.

Сборная Чили одолела камерунцев со счетом 2:0 во встрече первого тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года. Игра состоялась в воскресенье на столичном стадионе "Спартак".

"Мы побаивались соперника в начале матча. Прошло 20 минут, в это время мы могли пропустить три гола. Нам просто повезло, что этого не случилось. Чилийцы использовали свою возможность, а мы разочарованы результатом", — сказал Брос на пресс-конференции.

"Но потом мы обрели уверенность и в целом сыграли достойно, — добавил он. — Когда играешь с командой, которая на четвертой позиции в рейтинге ФИФА, разница ощущается. Мы еще молоды, нам есть, куда расти. Нам нужно поэтапно развиваться, и на таких турнирах как Кубок конфедераций самое время это делать".