Мексиканские футболисты готовятся к матчам с командами РФ и Новой Зеландии

Игроки сборной Мексики по футболу, прилетевшие для участия в Кубке конфедераций 2017, в аэропорту Казань

Игроки сборной Мексики по футболу, прилетевшие для участия в Кубке конфедераций 2017, в аэропорту Казань

КАЗАНЬ, 18 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Мексиканские футболисты не зацикливаются на прошедшем матче Кубка конфедераций со сборной Португалии, а уже думают о предстоящих встречах с командами России и Новой Зеландии, заявил защитник Нестор Араухо.

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Сборные Португалии и Мексики в воскресенье на "Казань Арене" сыграли вничью со счетом 2:2 в рамках группового этапа Кубка конфедераций.

"Все, что было сегодня на поле, можно охарактеризовать положительно для сборной Мексики. Но все наши мысли уже о Новой Зеландии, о подготовке к следующей игре. Если говорить о России и Новой Зеландии, то у этих команд есть свои преимущества, поэтому нужно готовиться со всей серьезностью. Необходимо приложить все усилия, чтобы взять очки в следующих играх", — заявил Араухо журналистам.

В первом тайме аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда.

"Что касается видеоповтора и отмены гола, то это правила, такое могло произойти как в нашу пользу, так и против. К этому надо привыкнуть, а потом посмотрим, позитивное ли это нововведение", — отметил Араухо.