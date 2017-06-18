Защитник португальской команды прокомментировал игру с мексиканцами

КАЗАНЬ, 18 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Португалии была объективно сильнее мексиканской команды в матче Кубка конфедераций 2017 года, поэтому ничейный результат расстроил, заявил защитник португальской команды Седрик Соареш.

Встреча группы А между сборными Португалии и Мексики прошла в воскресенье на "Казань Арене" и завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл Рикарду Куарежма на 34-й минуте, также отличился Седрик Соареш (86-я минута), а в составе мексиканцев голы забили Хавьер Эрнандес (42-я) и Эктор Морено (90+1).

"Победить было очень важно, это первая игра, но Мексика была сильна. Хотя мы были более опасными в этой встрече. Конечно, знали о сильных качествах мексиканцев, в этой команде собраны хорошие футболисты. Но мы были объективно лучше, опаснее и более организованными, поэтому расстроены ничьей", — заявил Седрик журналистам.