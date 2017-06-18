Плющенко верит, что российские футболисты будут биться с Роналду до конца

МОСКВА, 18 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил агентству "Р-Спорт" о своей надежде на то, что сборная России по футболу выложится по-максимуму в матче Кубка конфедераций 2017 года против команды Португалии и ее лидера Криштиану Роналду.

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12.9% Буду следить только за выступлением сборной России

12.9% Посмотрю пару матчей, если будет время

11.8% Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

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Встреча второго тура Кубка конфедераций Россия – Португалия состоится 21 июня на стадионе "Спартак" в Москве.

"Завтра вечером я возвращаюсь из Японии и обязательно приду на матч наших ребят с португальцами 21 июня. Приглашение у меня есть. Я хочу верить в нашу сборную, я знаю, что они пашут для достижения позитивного результата и настроены только на победу. Но думаю, что против Роналду и португальской команды нам будет очень тяжело. Однако футбол – непредсказуемая история, и мы всегда надеемся на то, что сборная России сыграет достойно и будет биться с португальцами и Роналду до конца", — сказал Плющенко по телефону.

"Даже если будет что-то не получаться, все равно нужно идти и доказывать, что ты лучший, — отметил собеседник агентства. — Доказывать, что ты бьешься за свою сборную и свою страну. Думаю, что все настроены и мотивированы очень сильно, все-таки Кубок конфедераций проходит в России. Я не считаю, что наших футболистов нужно строго судить, но для меня важно, чтобы все они полностью отдавались на поле".