Вратарь немцев назвал идеальным стадион "Фишт"

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сочинский стадион "Фишт" выглядит идеально в преддверии матча Кубка конфедераций по футболу меду сборными Германии и Австралии, команды должны ему соответствовать, заявил вратарь немцев Бернд Лено.
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Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.
"Стадион мне очень понравился — большая вместимость, хороший газон. Я думаю, что все здесь выглядит идеально. Осталось только показать такую же идеальную игру завтра", — сказал Лено на пресс-конференции.
"Кубок конфедераций — большой шанс. Не у всех (игроков) есть большой международный опыт, поэтому многие будут взволнованы гораздо больше, чем, например, в матчах Лиги чемпионов", — добавил Лено.
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