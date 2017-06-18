Вратарь немцев назвал идеальным стадион "Фишт"

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сочинский стадион "Фишт" выглядит идеально в преддверии матча Кубка конфедераций по футболу меду сборными Германии и Австралии, команды должны ему соответствовать, заявил вратарь немцев Бернд Лено.

Вам интересен Кубок конфедераций? Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

Буду следить только за выступлением сборной России

Посмотрю пару матчей, если будет время

Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

Не интересуюсь футболом Результаты Вам интересен Кубок конфедераций? 22.3% Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр

12.9% Буду следить только за выступлением сборной России

12.9% Посмотрю пару матчей, если будет время

11.8% Нет, вот Чемпионат мира – другое дело

40.1% Не интересуюсь футболом Все опросы Голосовать

Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.

"Стадион мне очень понравился — большая вместимость, хороший газон. Я думаю, что все здесь выглядит идеально. Осталось только показать такую же идеальную игру завтра", — сказал Лено на пресс-конференции.

"Кубок конфедераций — большой шанс. Не у всех (игроков) есть большой международный опыт, поэтому многие будут взволнованы гораздо больше, чем, например, в матчах Лиги чемпионов", — добавил Лено.