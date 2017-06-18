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Спорт

Бутенко назвал систему видепомощи арбитрам пионерством в развитии судейства

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (105)
23:1318.06.2017
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкАндрей Бутенко. Архивное фотоАндрей Бутенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Система видеопомощи арбитрам является пионерской мерой в развитии судейства в футболе, заявил агентству "Р-Спорт" председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Антон Денисов
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На Кубке конфедераций впервые применили систему видеопомощи арбитрам

Система видеопомощи арбитрам (VAR) на Кубке конфедераций впервые была использована в матче между сборными Португалии и Мексики. Встреча, состоявшаяся в воскресенье на "Казань Арене", завершилась со счетом 2:2. В первом тайме аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда.

"Не назвал бы систему видеопомощи арбитрам революцией, — сказал Бутенко по телефону. — Это, скажем так, кардинальный шаг. Пионерская мера в развитии судейства. Вопрос о видеоповторах ставится не первый год. Это делается для объективности решений, которые отражают основу правил игры. В последние годы футбол приобрел новые скорости, причем, прежде всего, не скорости движения мяча и игроков, а скорости мыслей футболистов. Из-за этого психофизических сил человека не всегда хватает, чтобы гарантировать объективную оценку игрового пространства".

По словам Бутенко, сам он раньше был против внедрения новых технологий, однако изменил свое мнение, проанализировав их применение в других видах спорта.

"Года три-четыре назад я сам был ретроградом и выступал против введения видеоповторов, считая, что это нарушит динамику игры и снизит авторитет рефери. Но, проанализировав подобную практику в хоккее, теннисе, волейболе, понял, что на рассмотрение эпизода нужно совсем немного времени. К тому же, это не снижает авторитета рефери, а показывает, насколько сложна его работа", — добавил собеседник агентства.

Бутенко заметил, что в матче португальцев и мексиканцев на принятие решения видеорефери потребовалось меньше времени, чем обычно уходит на споры игроков с судьями: "Сегодня динамика игры не была нарушена. Порой на споры футболистов с судьями уходит минимум минута, а здесь потребовалось секунд 35-40. Причем после споров начинаются групповые или индивидуальные конфликты на поле, а здесь все спокойно ждали, какое решение будет принято. Так что не вижу никаких отрицательных факторов, влияющих на ход игры".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017

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