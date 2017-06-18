Эрнандес: футболистам надо привыкать к системе видеопомощи арбитрам

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболистам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому правилу просмотра спорных моментов арбитрами матчей, заявил форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес.

Мексиканцы в воскресенье на "Казань Арене" сыграли вничью со сборной Португалии со счетом 2:2 в рамках группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. В первом тайме аргентинский арбитр Нестор Питана после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда.

"Все просто, нам забили гол, но там было положение вне игры и его отменили. Это новое правило, пока еще не очень привычно. Игрокам потребуется время, чтобы к нему привыкнуть", — сказал Эрнандес журналистам.

"В целом, это была хорошая игра, и я рад, что нам удалось сравнять счет и избежать поражения в конце матча. Это очень хорошо для нашей уверенности перед следующими играми турнира", — отметил игрок.

Следующий матч мексиканцы проведут 21 июня со сборной Новой Зеландии.