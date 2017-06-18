Йоахим Лев: ФИФА предложила слишком позднее время предматчевой тренировки

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная Германии по футболу приняла решение не проводить предматчевую тренировку перед игрой Кубка конфедераций с австралийцами на стадионе "Фишт" из-за слишком позднего времени начала занятия, предложенного ФИФА, заявил главный тренер немцев Йоахим Лев.

Немцы в воскресенье проводили занятие на тренировочном поле, которое начали в 18:00. После тренировки команда в полном составе посетила поле "Фишта".

"Мы получили время начала тренировки от ФИФА, и мне показалось, что 19:30 – это довольно поздно. Учитывая все организационные моменты, мы бы закончили примерно в 21:30, а потом надо было бы еще поужинать. Я посчитал, что это слишком поздно, поэтому решил, что нам надо потренироваться в 18:00 – в то же время, когда завтра пройдет игра, чтобы не нарушать режим. Но мне показалось важным показать команде стадион, эта атмосфера помогает настроиться на матч. Тренировка на арене не показалась мне обязательной, нам хватило занятия на тренировочном поле", — сказал Лев на пресс-конференции.