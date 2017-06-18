Тренер сборной Германии по футболу продолжит ротацию вратарей в матчах КК

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что продолжит ротацию вратарей в матчах Кубка конфедераций.

Сборная Германии в понедельник в Сочи на стадионе "Фишт" проведет первый матч на Кубке конфедераций c командой Австралии. Ранее Лёв заявил, что в стартовом составе на матч с австралийцами выйдет голкипер Бернд Лено. В заявку "бундестим" на турнир также вошли вратари Кевин Трапп и Марк-Андре тер Штеген.

"Наш выбор пал на Лено, потому что против команд Сан-Марино и Дании играли другие, — сказал Лёв на пресс-конференции. — У нас полное доверие к нему, поэтому решение было ясным. По ходу турнира мы посмотрим, как пойдет дело, скорее всего, продолжим ротацию. Для меня очень хорошо то, что у нас есть конкурентные условия, в которых мы сможем проверить себя. Это очень важно. Поэтому те, кто не выйдут завтра, могут попробовать себя с чилийцами".

"Что касается физической формы, то команда в очень хорошем состоянии. Одна-две недели не означает серьезную потерю формы, на прошлой неделе мы вошли в оптимальный ритм. Мы тренируемся в условиях, похожих на чемпионат мира. Команда динамична, мне не кажется, что нужно ее доводить", — добавил тренер.