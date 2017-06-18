Тренер сборной Мексики заявил, то "Казань Арена" по-хорошему поразила его

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио после матча Кубка конфедераций с командой Португалии заявил, что его по-хорошему поразила "Казань Арена", на которой проходила встреча, и отметил отличное состояние поля.

Сборные Португалии и Мексики в воскресенье на "Казань Арене" сыграли вничью со счетом 2:2 в рамках группового этапа Кубка конфедераций.

"Когда болельщикам нравится наша игра, это очень хорошо. "Казань Арена" поразила меня по-хорошему. Атмосфера была отличной. Мы чувствовали связь с болельщиками. Поле было готово отлично. Эта игра порадовала нас. Хотел бы поблагодарить всех организаторов за этот чудесный стадион", — заявил Осорио журналистам.