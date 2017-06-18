Вратарь сборной Германии по футболу Лено заявил, что помнит русские слова

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Вратарь сборной Германии по футболу Бернд Лено заявил, что еще помнит несколько русских слов, хотя раньше более бегло говорил на русском языке.

Родители Лено – выходцы из России. Вратарь "Байера" выйдет в основном составе национальной команды на первый матч Кубка конфедерации со сборной Австралии, который состоится в понедельник в Сочи.

"Я могу сказать по-русски довольно простые вещи – как дела, спасибо. Раньше я более бегло говорил по-русски, а сейчас немного подзабыл язык, хотя я родом отсюда, из России", — сказал Лено на пресс-конференции.