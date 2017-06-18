Звездам сборной Германии полезна конкуренция с молодежью, считает тренер

21:1918.06.2017
(обновлено: 21:23 18.06.2017)
3301
СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Звездам сборной Германии по футболу поможет конкуренция с молодыми игроками, попавшими в состав команды на Кубок конфедераций, проходящий в России, заявил главный тренер немцев Йоахим Лев.
Лев не пригласил в состав сборной Германии на турнир большую часть футболистов, завоевавших в 2014 году золото чемпионата мира, предпочтя вызвать молодых игроков.
"Думаю, нашим звездам не приходится бояться, они давно играют на этом уровне, многие из них чемпионы мира. Но для них эта конкуренция создает дополнительный стимул, подталкивает их. Для этого и существует конкуренция. Даже если вы чемпион мира, вам нужны перемены, чтобы развиваться. Конкурентная борьба полезна для каждого футболиста, они чувствуют, что за ними есть игроки, которые подтягиваются к месту в сборной. Возможно, это поможет им в следующем году на чемпионате мира в сложных ситуациях, они смогут опереться на этот опыт", — сказал Лев на пресс-конференции.
"Наша первая цель — не победа на Кубке конфедерации, а выведение игроков на новый уровень. Если нам удастся к следующему году подготовить пару молодых футболистов, вне зависимости от результатов турнира это будет полезно", — добавил специалист.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.