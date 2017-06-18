Звездам сборной Германии полезна конкуренция с молодежью, считает тренер

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв и талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв и талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Звездам сборной Германии по футболу поможет конкуренция с молодыми игроками, попавшими в состав команды на Кубок конфедераций, проходящий в России, заявил главный тренер немцев Йоахим Лев.

Лев не пригласил в состав сборной Германии на турнир большую часть футболистов, завоевавших в 2014 году золото чемпионата мира, предпочтя вызвать молодых игроков.

"Думаю, нашим звездам не приходится бояться, они давно играют на этом уровне, многие из них чемпионы мира. Но для них эта конкуренция создает дополнительный стимул, подталкивает их. Для этого и существует конкуренция. Даже если вы чемпион мира, вам нужны перемены, чтобы развиваться. Конкурентная борьба полезна для каждого футболиста, они чувствуют, что за ними есть игроки, которые подтягиваются к месту в сборной. Возможно, это поможет им в следующем году на чемпионате мира в сложных ситуациях, они смогут опереться на этот опыт", — сказал Лев на пресс-конференции.

"Наша первая цель — не победа на Кубке конфедерации, а выведение игроков на новый уровень. Если нам удастся к следующему году подготовить пару молодых футболистов, вне зависимости от результатов турнира это будет полезно", — добавил специалист.