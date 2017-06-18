Тренер сборной Германии поздравил Черчесова с победой по смс

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв заявил, что поздравил главного тренера российской команды Станислава Черчесова с победой над новозеландцами с помощью смс-сообщения.

Сборная Германии в понедельник проведет первую игру на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск. Россияне в субботу в Санкт-Петербурге в рамках первого матча Кубка конфедераций-2017 победили новозеландцев со счетом 2:0. Лёв тренировал "Тироль", в котором Черчесов выступал во время своей карьеры футболиста.

"Черчесов был очень сильным, характерным игроком, волевым. Я очень рад, что он победил вчера. Мы обменялись парой смс-сообщений, я поздравил его. Я считаю, это стало прекрасным началом для вашей команды. Россия очень хорошо подготовилась к Кубку конфедераций", — сказал Лёв на пресс-конференции.

"В Сочи прекрасный стадион. Я думаю, что Кубок конфедераций будет прекрасным турниром, но еще более прекрасным станет чемпионат мира в следующем году", — добавил тренер.

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