Около 34 тысяч зрителей посетили матч КК-2017 между Португалией и Мексикой

КАЗАНЬ, 18 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Около 34 тысяч болельщиков посетили матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики в Казани.
Встреча группы А прошла в воскресенье на "Казань Арене" и закончилась со счетом 2:2. Согласно данным ФИФА, на матче присутствовали 34 тысячи 372 зрителя. Вместимость стадиона составляет 44 тысячи 779 человек.
На матче между португальцами и мексиканцами самыми непопулярными стали угловые секторы, а вот трибуны за воротами были заполнены полностью. Особо выделялась группа поддержки сборной Мексики: в Казань прибыло несколько сотен поклонников команды Хуана Карлоса Осорио.
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