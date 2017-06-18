Около 34 тысяч зрителей посетили матч КК-2017 между Португалией и Мексикой

КАЗАНЬ, 18 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Около 34 тысяч болельщиков посетили матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики в Казани.

Встреча группы А прошла в воскресенье на "Казань Арене" и закончилась со счетом 2:2. Согласно данным ФИФА, на матче присутствовали 34 тысячи 372 зрителя. Вместимость стадиона составляет 44 тысячи 779 человек.

На матче между португальцами и мексиканцами самыми непопулярными стали угловые секторы, а вот трибуны за воротами были заполнены полностью. Особо выделялась группа поддержки сборной Мексики: в Казань прибыло несколько сотен поклонников команды Хуана Карлоса Осорио.