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Спорт

Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч КК-2017

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (85)
20:2918.06.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИгроки сборной Камеруна по футболу, прилетевшие с командой для участия в Кубке конфедераций 2017Игроки сборной Камеруна по футболу, прилетевшие с командой для участия в Кубке конфедераций 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт. Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили по футболу на матч группового этапа Кубка конфедераций.

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Встреча группы В пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.

Полностью стартовый состав сборной Камеруна выглядит следующим образом: Фабрис Ондоа (вратарь), Эрнест Мабука, Коллинз Фэ, Адольф Тейку, Себастьян Сиани, Мишель Нгаде-Нгаджуи, Арно Джум, Андре-Франк Замбо, Бенжамен Муканджо (капитан), Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог.

Стартовый состав сборной Чили: Джонни Эррера (вратарь), Маурисио Исла, Гари Медель (капитан), Гонсало Хара, Жан Босежур, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Эдисон Пуч, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Хосе Фуэнсалида.

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Десять звезд мирового футбола, которые сыграют на Кубке конфедераций
© AFP 2017 / Javier SorianoЛучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.Футболист Криштиану Роналду
© AFP 2017 / Javier Soriano
Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
© AP Photo / DPA/ Matthias BalkДвукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.Футболист Артуро Видаль
© AP Photo / DPA/ Matthias Balk
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
© AP Photo / Paul WhiteНа турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.Футболист Чичарито
© AP Photo / Paul White
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
© AP Photo / Thanassis StavrakisВоспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.Футболист Андре Онана
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
© AP Photo / Tertius PickardВ состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.Футболист Тим Кэхилл
© AP Photo / Tertius Pickard
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
© AP Photo / Francisco SecoТрехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.Футболист Пепе
© AP Photo / Francisco Seco
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
© AP Photo / Matthias SchraderДвукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.Футболист Алексис Санчес
© AP Photo / Matthias Schrader
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
© AP Photo / Frank AugsteinЧемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.Футболист Нани
© AP Photo / Frank Augstein
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
© AFP 2017 / Martin BureauПобедитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.Футболист Юлиан Дракслер
© AFP 2017 / Martin Bureau
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
© AFP 2017 / Yuri CortezС капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.Футболист Рафаэль Маркес
© AFP 2017 / Yuri Cortez
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.
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