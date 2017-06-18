Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч КК-2017

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт. Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили по футболу на матч группового этапа Кубка конфедераций.
Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
Буду следить только за выступлением сборной России
Посмотрю пару матчей, если будет время
Нет, вот Чемпионат мира – другое дело
Не интересуюсь футболом
Встреча группы В пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.
Полностью стартовый состав сборной Камеруна выглядит следующим образом: Фабрис Ондоа (вратарь), Эрнест Мабука, Коллинз Фэ, Адольф Тейку, Себастьян Сиани, Мишель Нгаде-Нгаджуи, Арно Джум, Андре-Франк Замбо, Бенжамен Муканджо (капитан), Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог.
Стартовый состав сборной Чили: Джонни Эррера (вратарь), Маурисио Исла, Гари Медель (капитан), Гонсало Хара, Жан Босежур, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Эдисон Пуч, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Хосе Фуэнсалида.
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Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
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