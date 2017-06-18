Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч КК-2017

Игроки сборной Камеруна по футболу, прилетевшие с командой для участия в Кубке конфедераций 2017

Игроки сборной Камеруна по футболу, прилетевшие с командой для участия в Кубке конфедераций 2017

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт. Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили по футболу на матч группового этапа Кубка конфедераций.

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Встреча группы В пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.

Полностью стартовый состав сборной Камеруна выглядит следующим образом: Фабрис Ондоа (вратарь), Эрнест Мабука, Коллинз Фэ, Адольф Тейку, Себастьян Сиани, Мишель Нгаде-Нгаджуи, Арно Джум, Андре-Франк Замбо, Бенжамен Муканджо (капитан), Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог.

Стартовый состав сборной Чили: Джонни Эррера (вратарь), Маурисио Исла, Гари Медель (капитан), Гонсало Хара, Жан Босежур, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Эдисон Пуч, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Хосе Фуэнсалида.