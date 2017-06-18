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Спорт

Боксер Ковалев не будет завершать карьеру, заявила его промоутер

19:3318.06.2017
(обновлено: 19:46 18.06.2017)
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© AP Photo / John LocherСергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев не собирается завершать карьеру после второго поражения от американца Андре Уорда, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на промоутера спортсмена Кэти Дува.

Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Команда Ковалева подаст протест на результат второго боя с Уордом
"Ковалев проведет следующий бой осенью", — сообщила Дува агентству.

Накануне в Лас-Вегасе прошел бой-реванш за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом — в восьмом раунде бой остановил судья. При этом Ковалев получил несколько ударов ниже пояса, однако рефери оставил это без внимания. Позже он признался, что ошибся, остановив бой. 

Это поражение стало для Ковалева вторым в карьере. Однако он заявил, что хочет провести и третий бой против Уорда.

Что касается состояния россиянина после поединка, то на вопрос, не получил ли Ковалев серьезных повреждений, Дува ответила: "Он в порядке".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Неудавшийся реванш: Ковалев проиграл бой Уорду
© AP Photo / John LocherВ ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.Андре Уорд и Сергей Ковалев во время взвешивания. 16 июня 2017
© AP Photo / John Locher
В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
© AP Photo / John LocherПеред встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
© AP Photo / John LocherВторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
© AP Photo / John LocherВ последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.Сергей Ковалев и Андре Уорда во время чемпионата по боксу в полутяжелом весе. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
© AP Photo / John LocherУорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.Сергей Ковалев во время чемпионата по боксу в полутяжелом весе. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
© AP Photo / John LocherДважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в бой-реванше за пояс чемпиона в полутяжелом весе. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
© AP Photo / John LocherВ финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
© AP Photo / John LocherНа момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).Андре Уорд в бой-реванше за пояс чемпиона в полутяжелом весе. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
© AP Photo / John LocherСергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
© AP Photo / John LocherС российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.Андре Уорд и Сергей Ковалев во время боя. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
© AP Photo / John LocherПозже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
© AP Photo / John LocherСторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.Андре Уорд празднует победу во время чемпионата по боксу в полутяжелом весе. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
© AP Photo / John LocherСам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".Андре Уорд празднует победу во время чемпионата по боксу в полутяжелом весе. 17 июня 2017
© AP Photo / John Locher
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".
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