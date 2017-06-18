Боксер Ковалев не будет завершать карьеру, заявила его промоутер

Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017

Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев не собирается завершать карьеру после второго поражения от американца Андре Уорда, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на промоутера спортсмена Кэти Дува.

"Ковалев проведет следующий бой осенью", — сообщила Дува агентству.

Накануне в Лас-Вегасе прошел бой-реванш за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом — в восьмом раунде бой остановил судья. При этом Ковалев получил несколько ударов ниже пояса, однако рефери оставил это без внимания. Позже он признался, что ошибся, остановив бой.

Это поражение стало для Ковалева вторым в карьере. Однако он заявил, что хочет провести и третий бой против Уорда.

Что касается состояния россиянина после поединка, то на вопрос, не получил ли Ковалев серьезных повреждений, Дува ответила: "Он в порядке".

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