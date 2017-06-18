Боксер Ковалев не будет завершать карьеру, заявила его промоутер
19:3318.06.2017
(обновлено: 19:46 18.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев не собирается завершать карьеру после второго поражения от американца Андре Уорда, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на промоутера спортсмена Кэти Дува.
"Ковалев проведет следующий бой осенью", — сообщила Дува агентству.
Накануне в Лас-Вегасе прошел бой-реванш за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом — в восьмом раунде бой остановил судья. При этом Ковалев получил несколько ударов ниже пояса, однако рефери оставил это без внимания. Позже он признался, что ошибся, остановив бой.
Это поражение стало для Ковалева вторым в карьере. Однако он заявил, что хочет провести и третий бой против Уорда.
Что касается состояния россиянина после поединка, то на вопрос, не получил ли Ковалев серьезных повреждений, Дува ответила: "Он в порядке".
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В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".