Российский боксер Ковалев мог победить Уорда только нокаутом, уверен Зимин
19:2618.06.2017
(обновлено: 19:32 18.06.2017)
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МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Сергей Ковалев мог одержать победу над американцем Андре Уордом только за счет нокаута, в примерно равном бою победу россиянину не отдали бы, заявил агентству "Р-Спорт" известный тренер Александр Зимин.
Ковалев в субботу в Лас-Вегасе проиграл Уорду в повторном бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери в ринге остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько ударов.
"Я был уверен за два дня до боя и сказал своим боксерам, когда они спросили меня о шансах — если Ковалев не нокаутирует, никто ему победу не отдаст, — сказал в телефонном разговоре Зимин. — Потому что он идет на рематч, а нам за рубежом в равном и даже слегка выигранном бою никто по очкам победу не даст. Это же бизнес, поэтому другого способа выиграть нет. А когда у Сергея в конце поединка упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было уже трудно. И у него не было уже сил для акцентированного удара".
Собеседник агентства отметил, что причина неудачи россиянина не связана с неверной тактикой на поединок.
"Тактика — это рациональное использование техники, — подчеркнул специалист. — А техника это рациональное использование твоего движения. А если движение не скоростное, то трудно выходить на бой, потому что нарушается и техника, и тактика. Поэтому Сергею надо было побеждать нокаутом, тем более, что удар у него есть. Но для этого надо правильно готовиться на все двенадцать раундов, чтобы быть уверенным, что ты не потеряешь силу, скорость и выносливость".
"А если нет соответствующей подготовки, то нет и уверенности в себе, — добавил Зимин. — А другого пути у нас в профессиональном боксе нет — надо побеждать только нокаутом".
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В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".