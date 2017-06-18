Российский боксер Ковалев мог победить Уорда только нокаутом, уверен Зимин

Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017

Сергей Ковалев после поражения Андре Уорду в полутяжелом весе чемпионата по боксу. 17 июня 2017

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Сергей Ковалев мог одержать победу над американцем Андре Уордом только за счет нокаута, в примерно равном бою победу россиянину не отдали бы, заявил агентству "Р-Спорт" известный тренер Александр Зимин.

Ковалев в субботу в Лас-Вегасе проиграл Уорду в повторном бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери в ринге остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько ударов.

"Я был уверен за два дня до боя и сказал своим боксерам, когда они спросили меня о шансах — если Ковалев не нокаутирует, никто ему победу не отдаст, — сказал в телефонном разговоре Зимин. — Потому что он идет на рематч, а нам за рубежом в равном и даже слегка выигранном бою никто по очкам победу не даст. Это же бизнес, поэтому другого способа выиграть нет. А когда у Сергея в конце поединка упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было уже трудно. И у него не было уже сил для акцентированного удара".

Собеседник агентства отметил, что причина неудачи россиянина не связана с неверной тактикой на поединок.

"Тактика — это рациональное использование техники, — подчеркнул специалист. — А техника это рациональное использование твоего движения. А если движение не скоростное, то трудно выходить на бой, потому что нарушается и техника, и тактика. Поэтому Сергею надо было побеждать нокаутом, тем более, что удар у него есть. Но для этого надо правильно готовиться на все двенадцать раундов, чтобы быть уверенным, что ты не потеряешь силу, скорость и выносливость".

"А если нет соответствующей подготовки, то нет и уверенности в себе, — добавил Зимин. — А другого пути у нас в профессиональном боксе нет — надо побеждать только нокаутом".

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