Немецкий футболист Лено позже партнеров начал тренировку перед первой игрой

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь сборной Германии Бернд Лено позже своих партнеров начал тренировку накануне первого матча команды на Кубке конфедераций против сборной Австралии.

Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.

Накануне матча немцы проводят предыгровое занятие на одном из тренировочных полей вблизи стадиона "Фишт". Первыми тренировку начали вратари, однако сначала среди них не оказалось Бернда Лено. Он приступил к занятию позже, когда на поле вышли полевые футболисты. Ожидается, что именно Лено станет основным вратарем немцев на Кубке конфедераций. В тренировке принимает участие 21 игрок, находящийся в расположении сборной Германии в Сочи.