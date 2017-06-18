Путин рассказал, что больше любит хоккей, но уважает и футбол

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что больше увлекается хоккеем, но с большим уважением относится к футболу.

"Я больше увлекаюсь хоккеем, но с большим уважением отношусь к футболу, которым увлекаются миллионы. Красивая игра, мне нравится", — сказал глава государства в интервью телеканалу НТВ по итогам "прямой линии".

Пятнадцатая по счету "прямая линия" с президентом состоялась 15 июня и длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.